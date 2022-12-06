В Татарстане многодетные получили 44,5 тыс. участков – в очередь встали еще 70 тыс. семей

Многодетным семьям в муниципальных районах Татарстана, Казани и Набережных Челнов предоставлено в общую долевую собственность 44 тыс. 492 земельных участка. Участки выделены семьям, в которых воспитываются трое и более детей, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

По состоянию на 30 ноября этого года по принятым заявлениям от многодетных на получение земельных участков решено включить в списки еще 71 тыс. 297 заявителей. В том числе 18 тыс. 97 — в Казани и 9 тыс. 248 — в Набережных Челнах.

Как сообщили специалисты управления земельных ресурсов министерства, всего в республике на кадастровый учет поставлено 48 тыс. 379 земельных участков.