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Ру Тат
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Общество
6 декабря 2022  11:25

В Татарстане многодетные получили 44,5 тыс. участков – в очередь встали еще 70 тыс. семей

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Многодетным семьям в муниципальных районах Татарстана, Казани и Набережных Челнов предоставлено в общую долевую собственность 44 тыс. 492 земельных участка. Участки выделены семьям, в которых воспитываются трое и более детей, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

По состоянию на 30 ноября этого года по принятым заявлениям от многодетных на получение земельных участков решено включить в списки еще 71 тыс. 297 заявителей. В том числе 18 тыс. 97 —  в Казани и 9 тыс. 248 —  в Набережных Челнах.

Как сообщили специалисты управления земельных ресурсов министерства, всего в республике на кадастровый учет поставлено 48 тыс. 379 земельных участков.

#земля многодетным семьям #минземимущества рт
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