Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане многодетная семья спаслась на пожаре благодаря пожарному извещателю
Многодетная семья из Татарстана спаслась на пожаре благодаря пожарному извещателю.
Возгорание произошло в частном доме в селе Каменный Брод.
Один из шестерых детей услышал звук извещателя и сообщил родителям. Все успели выбежать на улицу, к счастью, никто не пострадал.
Пожарные потушили огонь на 20 квадратах.
Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Пожарный извещатель был установлен в доме 2022 году по республиканской программе.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников