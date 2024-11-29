В Татарстане многодетная семья спаслась на пожаре благодаря пожарному извещателю

Многодетная семья из Татарстана спаслась на пожаре благодаря пожарному извещателю.

Возгорание произошло в частном доме в селе Каменный Брод.

Один из шестерых детей услышал звук извещателя и сообщил родителям. Все успели выбежать на улицу, к счастью, никто не пострадал.

Пожарные потушили огонь на 20 квадратах.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Пожарный извещатель был установлен в доме 2022 году по республиканской программе.