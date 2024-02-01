В Татарстане микрокредитную организацию оштрафовали на 4,6 млн за обман должников

В ГУ ФССП России по РТ поступили отбращения от заемщиков местной микрокредитной организации, сообщили в ведомстве.

Они жаловались, что фирма вводит их в заблуждение о передачи просроченной задолженности в суд или коллекторам, а также угрожала направить заявление в полицию.

По итогам рассмотрения заявлений приставы обнаружили данные нарушения. В итоге микрокредитную организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 млн 650 тысяч рублей.