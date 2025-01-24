В Татарстане местами возможна метель, похолодание утром и потепление днем

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В пятницу, 24 января, в Татарстане днем пройдет небольшой снег, в некоторых районах возможна метель.

Ветер в этот день, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается южный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, но местами возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

Утром температура опустится до -11..-16 градусов, но днем будет чуть «теплее»: -7..-12 градусов.

При этом синоптики предупредили о гололедице на дорогах.