В Татарстане местами ожидается метель и до 0 градусов

Завтра, 3 февраля, будет идти снег, местами сильный, в некоторых районах Татарстана ожидается метель и гололед. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На территории республики прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный. Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер, с сильными порывами до 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха составит от −3 до −8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до −3.

Синоптики предупреждают, что на дорогах сохраняются снежные заносы и местами гололедица.