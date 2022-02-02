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Общество
2 февраля 2022  17:22

В Татарстане местами ожидается метель и до 0 градусов

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Завтра, 3 февраля, будет идти снег, местами сильный, в некоторых районах Татарстана ожидается метель и гололед. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На территории республики прогнозируется облачная погода и мокрый снег, местами сильный. Будет дуть умеренный юго-восточный и южный ветер, с сильными порывами до 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха составит от −3 до −8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до −3.

Синоптики предупреждают, что на дорогах сохраняются снежные заносы и местами гололедица.

#прогноз #Прогноз погоды
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