В Татарстане медработникам выплатят до 200 рублей за каждого вакцинированного от Covid

Кабинет Министров Татарстана утвердил порядок стимулирующих выплат медицинским работникам за дополнительную нагрузку при проведении вакцинации населения от коронавируса Covid-19.

Из постановления Правительства республики следует, что совокупный размер выплат за одного вакцинированного составит 200 рублей.

На первом этапе вакцинации за осмотр медработником желающего привиться будет выплачиваться 60 рублей, за введение вакцины — 40 рублей. На втором этапе аналогичным образом предусмотрена выплата 60 и 40 рублей за осмотр и вакцинацию.

Начисляться выплаты будут за период с 27 августа и до конца года.

Стимулирующие надбавки за дополнительную нагрузку на медиков ввело Правительство РФ. На стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации от коронавируса, в целом по России будет направлено 7,8 млрд рублей.