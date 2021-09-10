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Ру Тат
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10 сентября 2021  11:12
Полина Шевчук

В Татарстане медработник попался на продаже справки о вакцинации от Covid-19

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Как удалось выяснить сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Апастовского района, один из работников медицинского учреждения выдал справку о вакцинации от коронавируса без фактического проведения процедуры. При этом, данные о прививке были внесены в госреестр и другие официальные документы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Теперь медработинку может грозить до двух лет лишения свободы.
 

#подделка документов #УЭБиПК МВД по РТ
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