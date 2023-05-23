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Происшествия 23 мая 2023 12:36

В Татарстане медики отказались ехать на вызов к пострадавшему в ДТП, он скончался

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Следователи Татарстана возбудили уголовное дело о халатности врачей Буинской ЦРБ, которые отказались ехать на вызов. В результате погиб мужчина. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

30 апреля в Дрожжановском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Медики Буинской ЦРБ отказались ехать на вызов, мотивируя это тем, что район за ними не закреплен. При этом дорога до места происшествия занимала 20 минут.

В результате ДТП мужчина погиб, не дождавшись помощи медиков.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

#халатность #погиб мужчина
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