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В Татарстане медики отказались ехать на вызов к пострадавшему в ДТП, он скончался
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело о халатности врачей Буинской ЦРБ, которые отказались ехать на вызов. В результате погиб мужчина. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
30 апреля в Дрожжановском районе произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Медики Буинской ЦРБ отказались ехать на вызов, мотивируя это тем, что район за ними не закреплен. При этом дорога до места происшествия занимала 20 минут.
В результате ДТП мужчина погиб, не дождавшись помощи медиков.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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