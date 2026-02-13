В Татарстане медики могут заключить контракт с Минобороны РФ на особых условиях

Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане открылся набор медиков для службы по контракту. Он заключается на особых условиях – таких же, как в Войсках беспилотных систем: контракт не будет продлеваться автоматически, служба будет проходить исключительно на медицинских воинских должностях. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту Егор Горячев.

«Единственное исключение состоит в том, что не будет обучения на протяжении нескольких месяцев, как в Войсках беспилотных систем. Потому что медики – это уже квалифицированные специалисты. После заключения контракта им также будут положены все выплаты и льготы», – рассказал Егор Горячев.

С 1 января в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Данная выплата формируется из двух составляющих: 2,5 млн рублей выделяется из бюджета Татарстана, а 400 тысяч рублей предоставляет министерство. Именно в Татарстане на сегодня действует почти 3 тысячи мер поддержки для участников СВО и их семей.

Кроме того, а Татарстане идет активный набор на службу по контракту в Войска беспилотных систем.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу, в том числе и в Войска беспилотных систем в Татарстане, служба 117 открыла отдельную горячую линию, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку 4. Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.