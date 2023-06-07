В Татарстане МЧС проведет для детей урок плавания

На пляже «Нижнее Заречье» в Казани сотрудники МЧС Татарстана проведут акцию «Научись плавать». Профессиональные пловцы покажут детям различные стили плавания, а спасатели продемонстрируют на практике спасение тонущего человека и приёмы оказания первой помощи.

Кроме того, в акции примут участие волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Мероприятие состоится завтра, 8 июня в 10.00.

ГУ МЧС России по РТ приглашает родителей и их детей принять участие в этой полезной, интересной и познавательной акции.