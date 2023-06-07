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Общество 7 июня 2023 11:41

В Татарстане МЧС проведет для детей урок плавания

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На пляже «Нижнее Заречье» в Казани сотрудники МЧС Татарстана проведут акцию «Научись плавать». Профессиональные пловцы покажут детям различные стили плавания, а спасатели продемонстрируют на практике спасение тонущего человека и приёмы оказания первой помощи.

Кроме того, в акции примут участие волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Мероприятие состоится завтра, 8 июня в 10.00.

ГУ МЧС России по РТ приглашает родителей и их детей принять участие в этой полезной, интересной и познавательной акции.

#МЧС РТ #акция
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