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В Татарстане МЧС проведет для детей урок плавания
На пляже «Нижнее Заречье» в Казани сотрудники МЧС Татарстана проведут акцию «Научись плавать». Профессиональные пловцы покажут детям различные стили плавания, а спасатели продемонстрируют на практике спасение тонущего человека и приёмы оказания первой помощи.
Кроме того, в акции примут участие волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Мероприятие состоится завтра, 8 июня в 10.00.
ГУ МЧС России по РТ приглашает родителей и их детей принять участие в этой полезной, интересной и познавательной акции.
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