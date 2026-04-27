Общество 27 апреля 2026 11:06

В Татарстане МЧС будет прогнозировать паводок с помощью ИИ

В Татарстане запустили новую систему мониторинга и прогнозирования паводка, которая будет использовать ИИ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пилотный проект системы мониторинга угроз паводка МЧС запустило совместно с МТС. Оборудование развернули в Кайбицком районе Татарстана. Оно состоит из комплекса измерительных приборов и высокотехнологичных датчиков, которые передают данные на специальную аналитическую платформу.

Датчики установлены на четырех модулях на реке Бирля. Они измеряют уровень воды, направление ветра, атмосферное давление, температуру воздуха и почвы, количество выпавших осадков каждые 10 минут. Аналитическая платформа обрабатывает поступающие данные, используя искусственный интеллект. На основе этих данных она выстраивает прогноз гидрометеорологической обстановки. При достижении неблагоприятной ситуации или превышении критического уровня воды система выдает предупреждение.

«Территория пилотного проекта была выбрана неслучайно – село Федоровское неоднократно подвергалось подтоплениям, вызванным разливами реки Бирля во время весеннего половодья. <…> По итогам пилотного проекта решение может быть масштабировано на другие потенциально опасные зоны подтопления на территории Татарстана для обеспечения безопасности жителей республики», – отметил начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Решения, внедряемые МТС и ГУ МЧС России по РТ для управления экологическими рисками, отвечают целям и задачам нацпроекта «Экология», говорится в сообщении.

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

