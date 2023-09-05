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В Татарстане матери с ребенком-инвалидом незаконно отказали в улучшении жилищных условий
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела в связи с обращением жительницы Татарстана о нарушении жилищных прав ее семьи. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
Как выяснилось, 44-летняя женщина, являющаяся инвалидом, длительное время стояла в очереди на получение жилья как лицо, оставшееся без попечения родителей. Недавно ей предоставили малогабаритную квартиру в Чистополе, которая не адаптирована для нужд ее ребенка-инвалида.
После подачи документов на улучшение жилищных условий она получила отказ ввиду превышения порогового значения дохода семьи.
В региональном СУ возбуждено и расследуется уголовное дело. Председатель СКР поручил доложить о результатах расследования, а также о перспективах разрешения проблемы.
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