В Татарстане мать с дедом сдали полиции отца, который избивал сына

Уголовное дело по статье «Истязание» было возбуждено в отношении 38-летнего жителя Актынышского района, сообщает старший помощник руководитель СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в прошлом году мужчина систематически избивал 12-летнего сына. В полицию обратились мама и дед мальчика. К тому же, пожилой мужчина смог снять на камеру мобильника следы побоев на теле мальчика.

Свою вину татарстанец признал лишь частично. Стоит отметить, что ранее на мужчину было возбуждено дело об истязании матери мальчика.

