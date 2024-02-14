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В Татарстане мать-алиментщица отработала 40 часов обязательных работ за долг перед детьми
Судебные приставы Спасского района привлекли должницу по алиментам к административной ответственности. Ее долг перед детьми составил 760 тысяч рублей, передает пресс-служба ведомства.
Приставы разыскали должницу, составили на нее протокол и передали материалы в суд. Местный суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Под контролем судебных приставов женщина в полном объеме отработала наказание в виде общественных работ.
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