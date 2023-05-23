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В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с «Нивой», есть пострадавшие
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Накануне в Зеленодольском районе РТ автомобиль «Нива» столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло на улице Школьная в селе Айша. Люди рассказали, что от удара обе машины опрокинулись, а легковушку снесло в кювет.
По предварительным данным, водителю «Нивы» и двум фельдшерам понадобилась помощь медиков.
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