Происшествия 10 января 2026 14:16

В Татарстане машина съехала в кювет, сбив лося

На трассе в Нурлатском районе республики водитель сбил лося.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, ДТП случилось 5 января. Водитель автомобиля Hyundai вместе с пассажиром ехал по трассе, когда на дорогу выбежал лось. Избежать аварии не удалось – животное было сбито, а автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП, пассажир машины получил травмы.

Отмечается, что с начала года было зафиксировано пять таких происшествий. Чтобы избежать подобных инцидентов или смягчить их последствия, специалисты советуют строго следить за скоростью и при появлении зверя у дороги сразу сбавить ход вплоть до полной остановки, включив аварийную сигнализацию.

Не стоит менять направление движения, потому что часто травмы получают не от удара о животное, а из-за последующего выезда на встречную полосу, съезда с трассы или опрокидывания машины.

