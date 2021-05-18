В Татарстане маршрут следования шести электричек сократится до станции Высокая Гора

Маршрут шести электричек, курсирующих по Татарстану, 23 мая будет сокращен до станции Высокая Гора, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«По техническим причинам сокращается маршрут следования пригородных поездов», — отметили в пресс-службе.

Так, поезд №6402 Казань — Бирюли будет ходить сообщением Казань — Высокая Гора. Он отправится в 7.18 и прибудет в 8.05.

Электричка №6471 Бирюли — Васильево будет курсировать сообщением Высокая Гора — Васильево отправлением в 9.37 и прибытием в 10.48.

Пригородный поезд №6478 Паратск — Бирюли начнет следовать сообщением Паратск — Высокая Гора. Он отправится в 16.10 и приедет в 17.43.

Поезд №6479 Бирюли — Волжск будет ходить сообщением Высокая Гора — Волжск. Электричка будет выезжать в 18.22 и приезжать в 20.22.

Пригородный поезд №6480 Паратск — Бирюли будет следовать сообщением Паратск — Высокая Гора отправлением в 16.58, прибытием в 18.34.

Электричка №6481 Бирюли — Паратск будет курсировать сообщением Высокая Гора — Паратск. Она отправится в 19.37 и прибудет в 21.12.