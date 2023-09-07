Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане марийскую компанию подозревают в неуплате 156 млн рублей налогов
В Татарстане руководство «Маркагрупп» подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, совместно со СК РФ и УФНС по Республике Марий Эл, с 2015-го по 2019 год подозреваемые вносили в налоговые декларации ложные данные о фиктивной работе с двумя контрагентами, уклонившись таким образом от уплаты более 152 млн рублей налогов.
В процессе проведенных на предприятии обысков была изъята документация, а также деньги на сумму, превышающую 15 млн рублей.
Кроме того, правоохранители выявили несколько нарушений законодательства о трудей, а также противопожарной безопасности.
В данный момент ведется расследование, направленное на установление подробностей случившегося.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа