В Татарстане марийскую компанию подозревают в неуплате 156 млн рублей налогов

В Татарстане руководство «Маркагрупп» подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, совместно со СК РФ и УФНС по Республике Марий Эл, с 2015-го по 2019 год подозреваемые вносили в налоговые декларации ложные данные о фиктивной работе с двумя контрагентами, уклонившись таким образом от уплаты более 152 млн рублей налогов.

В процессе проведенных на предприятии обысков была изъята документация, а также деньги на сумму, превышающую 15 млн рублей.

Кроме того, правоохранители выявили несколько нарушений законодательства о трудей, а также противопожарной безопасности.

В данный момент ведется расследование, направленное на установление подробностей случившегося.