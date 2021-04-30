Завтра на территории Татарстана ожидаются дождь и ветер порывами до 24 м/с. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.
«Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Утром, днем — дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза», — говорится в сообщении синоптиков.
В ночные часы прогнозируется от 4 до 9 градусов, днем температура воздуха поднимется до 14–19 градусов.
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Татар-информ
В Татарстане май начнется с дождя, грозы и сильного ветра
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Завтра на территории Татарстана ожидаются дождь и ветер порывами до 24 м/с. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.
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