news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  19:06

В Татарстане май начнется с дождя, грозы и сильного ветра

news_top_970_100

Завтра на территории Татарстана ожидаются дождь и ветер порывами до 24 м/с. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.
«Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Утром, днем — дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза», — говорится в сообщении синоптиков.
В ночные часы прогнозируется от 4 до 9 градусов, днем температура воздуха поднимется до 14–19 градусов.

гроза сильный ветер непогода в татарстане дождь
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное