В Татарстане май начнется с дождя, грозы и сильного ветра

Завтра на территории Татарстана ожидаются дождь и ветер порывами до 24 м/с. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

«Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Утром, днем — дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза», — говорится в сообщении синоптиков.

В ночные часы прогнозируется от 4 до 9 градусов, днем температура воздуха поднимется до 14–19 градусов.