В Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», два человека пострадали

В Агрызе «Лада» 13-й модели столкнулась лоб в лоб с «Ладой Грантой».

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в ДТП пострадали два человека. Обе машины получили серьезные повреждения.

Судя по фотографиям очевидцев, «Ладе» 13-й модели пришлось вскрывать крышу, потому что пассажиры оказались зажаты в легковушке.