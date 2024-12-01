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Происшествия 1 декабря 2024 16:15

В Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», два человека пострадали

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В Татарстане лоб в лоб столкнулись две «Лады», два человека пострадали

В Агрызе «Лада» 13-й модели столкнулась лоб в лоб с «Ладой Грантой».

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в ДТП пострадали два человека. Обе машины получили серьезные повреждения.

Судя по фотографиям очевидцев, «Ладе» 13-й модели пришлось вскрывать крышу, потому что пассажиры оказались зажаты в легковушке.

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