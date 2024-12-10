В Татарстане лишь один вуз получил право проводить экзамены для мигрантов

В Татарстане только один вуз, Казанский федеральный университет, получил право проводить для мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Перечень из 92 государственных учреждений, которые вправе проводить экзамены для мигрантов, утвержден распоряжением Правительства страны. Документ подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого Правительство России своим постановлением установило цены на экзамены по русскому языку для мигрантов. Чтобы сдать один из экзаменов, необходимых для получения гражданства РФ, потребуется заплатить 2950 рублей.

Экзамен для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство обойдется вдвое дороже — в 5900 рублей, а для получения разрешения на работу или патента — в 3800 рублей.

Еще 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов.