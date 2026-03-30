В Татарстане лишь 25% животноводческих предприятий имеют биологическую защиту

В Татарстане из 421 крупного животноводческого предприятия только 25% имеют биологическую защиту. Об этом сообщил во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Если содержится более 500 голов крупного рогатого скота, то это крупное предприятие, если менее – животноводческие хозяйства. Если нет дезинфекционного барьера, то предприятие считается незащищенным, хотя они могут вести обработку ранцевым способом», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, в связи с угрозой птичьего гриппа все птицеводческие предприятия в республике работают в закрытом режиме. В закрытом режиме также работают свиноводческие предприятия из-за угрозы африканской чумы свиней.

«А вот предприятиям, где содержится крупный рогатый скот, еще нужно поработать над биологической защитой. В прошлом году им было дано поручение обеспечить биозащиту до 1 ноября. Но по финансовым причинам не у всех это получилось сделать. Сроки продлили. Времени на раскачку не остается. Биологическую защиту необходимо обеспечить», – подчеркнул он.

Чтобы обеспечить биологическую защиту, места, где содержатся животные и птицы на предприятиях и в хозяйствах, должны иметь ограждения. На территорию должен иметь доступ только обслуживающий транспорт и въезжать туда после дезинфекционной обработки. Работникам предприятия нужно носить спецодежду и обувь.

В Татарстане содержится более 800 тыс. голов крупного рогатого скота, около 500 тыс. свиней и почти 18 млн голов птицы.