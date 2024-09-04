В Татарстане лишь 20% молочных комплексов соответствуют критериям биозащиты

В Татарстане из всех предприятий по содержанию коров соответствуют критериям биозащиты только около 20% молочных комплексов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Из-за постоянной угрозы заболеваний главным вопросом становится биологическая безопасность животноводческих и птицеводческих объектов. По свиноводческим и птицеводческим предприятиям мы работаем уже давно. Сейчас пришло время для молочных ферм. Этот вопрос нас очень беспокоит, поскольку в молочных комплексах концентрируется очень большое количество поголовья», – рассказал спикер.

Мотыгуллин подчеркнул, что вопрос обеспечения биологической защиты должен решаться на стадии проектирования молочных комплексов. Однако, по его словам, он остается без внимания.

Для ферм по содержанию коров ветслужба требует обязательное наличие ограждения, дезинфекционного барьера для обработки автотранспорта и санпропускника для персонала и посетителей. Кроме того, необходимо карантинное помещение для завезенных животных.

«Из-за нежелания провести недорогие вложения в биозащиту мы можем потерять все предприятие. Такие примеры у нас были», – отметил замначальника Главного управления ветеринарии.