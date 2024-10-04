В Татарстане ликвидируют МУП «Земля», «Лаишево» и ГУП «Теплоэнергосети»

В Татарстане ликвидируют муниципальные унитарные предприятия «Земля», «Лаишево» и ГУП «Теплоэнергосети». Соответствующие изменения в план реформирования предприятий внесло Правительство республики. Постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В качестве лица, выполняющего функции учредителя МУП «Земля», указаны исполком Лаишевского района и Палата имущественных и земельных отношений Лаишевского района, а МУП «Лаишево» — исполком этого района. Деятельность первого из предприятий связана с геодезией и картографией, второго — с перевозками пассажиров в городском и пригородном транспорте. Ранее, согласно плану, обе организации планировалось преобразовать в общества с ограниченной ответственностью. По информации сайта проверки контрагентов, оба МУП сейчас находятся в процессе ликвидации.

Государственное унитарное предприятие «Теплоэнергосети» занимается производством, передачей и распределением пара и горячей воды, кондиционированием воздуха. Ликвидировать его планируют в 2024 году, однако на сайте проверки контрагентов предприятие указано как действующая организация.

Кроме того, в документе говорится о ликвидации Дирекции муниципальных жилищных программ Казани. О решении стало известно еще летом 2024 года. С 16 июля по вопросам приватизации горожане могут обратиться в МФЦ столицы Татарстана.