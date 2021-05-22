В Татарстане ликвидированы свалки резиновых покрышек и отходов с бывшего полигона

В Нижнекамске оперативно ликвидирована свалка резиновых покрышек, а в Алькеевском районе Татарстана были убраны отходы с территории бывшего полигона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сообщение о свалке резиновых покрышек поступило от жителей Нижнекамска. Экологи оперативно выехали на место по указанному адресу. В ходе осмотра участка было выявлено несанкционированное складирование отработанных автомобильных покрышек в количестве 200 штук. Площадь захламления составила 55 кв. метров», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, отходы были найдены на землях лесного фонда. В настоящее время специалисты нижнекамского лесничества привели территорию в надлежащее состояние.



Еще одна несанкционированная свалка отходов была обнаружена на территории бывшего полигона на западной окраине Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района. Ее площадь составила 200 кв. метров, а объем – 100 кубометров.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 8. 2 КоАП РФ. В настоящее время свалка уже ликвидирована.