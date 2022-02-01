В Татарстане личным подсобным хозяйствам выделят 10 млн рублей на покупку семян. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Мы проводим работу по закупке овощей у населения. Одна из мер поддержки, которую одобрил Президент РТ, – выделение 10 млн рублей на покупку семян для частного сектора. И потом мы готовы будем в этом году через систему потребкооперации выкупать излишки овощей и заключать договоры с торговыми сетями», – сказал докладчик.

Залаков добавил, что необходимая овощная продукция будет выкуплена для реализации в магазинах. «По этому году с крупными торговыми сетями и местными понимание есть», – отметил он.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, обеспеченность населения основными продуктами составляет 100% и более, за исключением овощной продукции. «Планируем в этом году направить деньги на проектирование новых овощехранилищ, потому что понимаем, что основная проблема – обеспечить хранение овощей для поэтапной поставки в сети. Сегодня есть возможность заключать длительные контракты», – подчеркнул он.

Залаков заметил, что министерство отслеживает присутствие произведенных в республике товаров на полках магазинов. «Так, например, молоко присутствует более чем на 70% на полках во всех розничных магазинах, катык – около 95%, сметана и творог – более 70%, хлебобулочная продукция – 85 – 95%», – констатировал он.