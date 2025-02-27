В Татарстане лицензию получили 57 организаций, занимающихся дезинфекцией

В Татарстане из 88 организаций, занимающихся дезинфекцией, 57 получили лицензию.

Роспотребнадзор по РТ напоминает, что организации, оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обязаны получить лицензию не позднее 1 марта.

«С 1 марта оказание подобных услуг в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения без лицензии не допускается», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что по закону с 1 сентября прошлого года введено обязательное лицензирование деятельности по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.