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Общество 27 февраля 2025 15:41

В Татарстане лицензию получили 57 организаций, занимающихся дезинфекцией

В Татарстане из 88 организаций, занимающихся дезинфекцией, 57 получили лицензию.

Роспотребнадзор по РТ напоминает, что организации, оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обязаны получить лицензию не позднее 1 марта.

«С 1 марта оказание подобных услуг в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения без лицензии не допускается», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что по закону с 1 сентября прошлого года введено обязательное лицензирование деятельности по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

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