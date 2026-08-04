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Общество 4 августа 2026 08:59

В Татарстане льготы в учреждениях культуры можно подтвердить через МАКС

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В Татарстане льготы в учреждениях культуры можно подтвердить через МАКС
Фото: © «Татар-информ» ​

Жители Татарстана могут подтверждать льготы в музеях, театрах и галереях с помощью приложения МАКС. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, сообщает Минкульт РТ.

«Студенты, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут получить скидку при покупке билета в кассе. Для этого пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения – отсканировать его», – сообщили в ведомстве.

По полученной информации, в пилотном проекте участвовали несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республику Татарстан, Свердловскую, Тульскую и Нижегородскую области.

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