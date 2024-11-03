news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 3 ноября 2024 14:40

В Татарстане Lexus столкнулся с «КамАЗом» – водитель иномарки в больнице

Скопировать ссылку

В Лениногорском районе на участке дороги между селами Шугурово и Зеленая Роща автомобиль марки Lexus столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля Lexus. На месте работали медики скорой помощи.

Фото: Очевидцы

#ДТП
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100