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В Татарстане Lexus столкнулся с «КамАЗом» – водитель иномарки в больнице
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В Лениногорском районе на участке дороги между селами Шугурово и Зеленая Роща автомобиль марки Lexus столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля Lexus. На месте работали медики скорой помощи.
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