В Татарстане Lexus столкнулся с «КамАЗом» – водитель иномарки в больнице

В Лениногорском районе на участке дороги между селами Шугурово и Зеленая Роща автомобиль марки Lexus столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, в ДТП пострадал водитель автомобиля Lexus. На месте работали медики скорой помощи.