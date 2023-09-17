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Спрос на новостройки в Татарстане летом резко увеличился
Летом в Татарстане резко возрос спрос на новостройки. Так, в августе было зарегистрировано около 2,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 34% превышает показатели июля и в 2,3 раза — показатели августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.
«Если в начале этого года ежемесячное количество договоров долевого участия в среднем составляло 1 300-1 500, то начиная с летних месяцев наметился значительный рост: в июне и июле было зарегистрировано примерно по 2 тысячи договоров, в августе уже около 2,5 тысяч», — рассказал заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова.
Всего в период с января по август Росреестр РТ зарегистрировал более 13 тыс. договоров долевого участия.
В рамках национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, федеральное Правительство реализует большой комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение граждан комфортным жильем. Один из инструментов — льготные ипотечные программы. Сейчас в стране действует несколько таких программ, самые популярные из них направлены на приобретение квартиры в новостройке или постройку дома.
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