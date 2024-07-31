Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ветеран СВО рассказал школьникам из Татарстана о спасении боевых товарищей
Для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Дзержинец» в Верхнеуслонского района Татарстана, организовали встречу с ветераном СВО Эдуардом Елизаровым в рамках совместного проекта «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба общества «Знание».
Ветеран рассказал о своем подвиге в зоне СВО – предотвратил удар по своим боевым товарищам, сбив в воздухе коптер с минами на Херсонском направлении.
В завершении встречи, в которой приняли участие более 70 школьников, Елизаров отметил заинтересованность слушавших его ребят.
«Они задавали вопросы и интересовались деталями. В целом сложилась очень доброжелательная атмосфера. Я с большим удовольствием приму дальнейшее участие в акции. Ведь дети — это наше будущее», – отметил ветеран.
С 10 июля до конца лета в России проводится акция «Служу Отечеству», в рамках трека «Знание.Герои» перед подростками выступят участники и ветераны СВО, а также военные корреспонденты.
Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что костяк Вооруженных сил России сейчас составляют участники СВО. Поэтому они должны участвовать в управлении страной и крупнейших проектах.
Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»