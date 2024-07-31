Ветеран СВО рассказал школьникам из Татарстана о спасении боевых товарищей

Для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Дзержинец» в Верхнеуслонского района Татарстана, организовали встречу с ветераном СВО Эдуардом Елизаровым в рамках совместного проекта «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба общества «Знание».

Ветеран рассказал о своем подвиге в зоне СВО – предотвратил удар по своим боевым товарищам, сбив в воздухе коптер с минами на Херсонском направлении.

В завершении встречи, в которой приняли участие более 70 школьников, Елизаров отметил заинтересованность слушавших его ребят.

«Они задавали вопросы и интересовались деталями. В целом сложилась очень доброжелательная атмосфера. Я с большим удовольствием приму дальнейшее участие в акции. Ведь дети — это наше будущее», – отметил ветеран.

С 10 июля до конца лета в России проводится акция «Служу Отечеству», в рамках трека «Знание.Герои» перед подростками выступят участники и ветераны СВО, а также военные корреспонденты.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что костяк Вооруженных сил России сейчас составляют участники СВО. Поэтому они должны участвовать в управлении страной и крупнейших проектах.

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