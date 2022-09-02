В Татарстане лекарственный соцпакет выбирают больше 36% жителей

Чуть больше трети жителей Татарстана выбирают лекарственный соцпакет вместо денежной компенсации, поделилась с журналистами на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Яркаева напомнила, что программа обеспечения необходимыми лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета работает с 2005 года.

Замглавы Минздрава республики отметила, что при выборе соцпакета льготник сможет получить все необходимые лекарства бесплатно. Это касается и тех препаратов, которых может не быть в обычной аптеке. В закупке Министерства здравоохранения они будут.

«Хочу объяснить, что, чем больше людей выберет натуральные льготы, лекарственные препараты, тем больше у нас будет возможности для финансового маневра, для закупки препаратов. То есть Татарстан получит дополнительные средства», – уточнила Фарида Яркаева.