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В Татарстане легковушку забрали на штрафстоянку за долги хозяина почти на 2 млн рублей
На мосту Миллениум сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 36-летнего водителя, который взял в аренду автомобиль Jaguar XF.
Выяснилось, что у собственника автомобиля имелись неоплаченные просроченные штрафы на сумму 1,8 млн рублей.
Автомобиль неплательщика передали судебным приставам, которые на эвакуаторе отвезли его на штрафстоянку.
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