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Происшествия 17 января 2025 17:17

В Татарстане легковушку забрали на штрафстоянку за долги хозяина почти на 2 млн рублей

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На мосту Миллениум сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 36-летнего водителя, который взял в аренду автомобиль Jaguar XF.

Выяснилось, что у собственника автомобиля имелись неоплаченные просроченные штрафы на сумму 1,8 млн рублей.

Автомобиль неплательщика передали судебным приставам, которые на эвакуаторе отвезли его на штрафстоянку.

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