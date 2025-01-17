В Татарстане легковушку забрали на штрафстоянку за долги хозяина почти на 2 млн рублей

На мосту Миллениум сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 36-летнего водителя, который взял в аренду автомобиль Jaguar XF.

Выяснилось, что у собственника автомобиля имелись неоплаченные просроченные штрафы на сумму 1,8 млн рублей.

Автомобиль неплательщика передали судебным приставам, которые на эвакуаторе отвезли его на штрафстоянку.