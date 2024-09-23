В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, водитель погиб

На трассе в Камско-Устьинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, после чего машина вылетела в придорожный кювет. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Еще двоих пассажиров увезла карета скорой помощи.