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В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, водитель погиб
На трассе в Камско-Устьинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.
Предварительно, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, после чего машина вылетела в придорожный кювет. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Еще двоих пассажиров увезла карета скорой помощи.
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