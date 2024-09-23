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Происшествия 23 сентября 2024 20:49

В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, водитель погиб

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На трассе в Камско-Устьинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, после чего машина вылетела в придорожный кювет. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Еще двоих пассажиров увезла карета скорой помощи.

#ДТП жертвы
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