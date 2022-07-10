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Ру Тат
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Происшествия
10 июля 2022  16:51
Павел Климчак

В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, пострадала девочка-подросток

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Сегодня днем в районе села Нижнее Алькеево Алькеевского района произошло ДТП. Водитель Cherry двигался в сторону села Юхмачи, когда его начал обгонять Chevrolet. Закончив обгон, легковушка задела задней частью корпуса первый автомобиль, и тот вылетел с трассы в кювет, где несколько раз перевернулась.

 

Фото: очевидцы

В результате автомобиль Cherry получил серьезные повреждения корпуса. В аварии пострадала девочка-подросток из салона иномарки. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

#ДТП
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