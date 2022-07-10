В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, пострадала девочка-подросток

Сегодня днем в районе села Нижнее Алькеево Алькеевского района произошло ДТП. Водитель Cherry двигался в сторону села Юхмачи, когда его начал обгонять Chevrolet. Закончив обгон, легковушка задела задней частью корпуса первый автомобиль, и тот вылетел с трассы в кювет, где несколько раз перевернулась.

Фото: очевидцы

В результате автомобиль Cherry получил серьезные повреждения корпуса. В аварии пострадала девочка-подросток из салона иномарки. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.