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В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, пассажира зажало в салоне
В Камско-Устьинском районе РТ в результате съезда легковушки в кювет пострадали два человека.
Как рассказали «Татар-информу» свидетели, авария произошла накануне вечером недалеко от села Антоновка.
Водитель «Лада-Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.
«Водителя зажало в салоне авто. Пришлось вызывать спасателей. Они вызволили мужчину из машины», – пояснили очевидцы ДТП.
Прибывшие на место медики скорой помощи доставили водителя и пассажира легковушки в больницу.
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