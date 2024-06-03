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Происшествия 3 июня 2024 08:07

В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, пассажира зажало в салоне

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В Камско-Устьинском районе РТ в результате съезда легковушки в кювет пострадали два человека.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели, авария произошла накануне вечером недалеко от села Антоновка.

Водитель «Лада-Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

Фото: © Очевидцы

«Водителя зажало в салоне авто. Пришлось вызывать спасателей. Они вызволили мужчину из машины», – пояснили очевидцы ДТП.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили водителя и пассажира легковушки в больницу.

Фото: © Очевидцы

#камско-устьинский район рт #ДТП
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