В Татарстане легковушка вылетела с трассы в кювет, пассажира зажало в салоне

В Камско-Устьинском районе РТ в результате съезда легковушки в кювет пострадали два человека.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели, авария произошла накануне вечером недалеко от села Антоновка.

Водитель «Лада-Гранта» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

Фото: © Очевидцы

«Водителя зажало в салоне авто. Пришлось вызывать спасателей. Они вызволили мужчину из машины», – пояснили очевидцы ДТП.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили водителя и пассажира легковушки в больницу.