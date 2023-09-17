В Татарстане легковушка улетела в кювет и опрокинулась, девушка-водитель погибла на месте

Накануне ночью в Новошешминском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

На 3-м км автодороги «Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы» водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

По словам очевидцев аварии, 32-летняя девушка-водитель скончалась на месте до приезда медиков.

Фото: Очевидцы