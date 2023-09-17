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В Татарстане легковушка улетела в кювет и опрокинулась, девушка-водитель погибла на месте
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Накануне ночью в Новошешминском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
На 3-м км автодороги «Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы» водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.
По словам очевидцев аварии, 32-летняя девушка-водитель скончалась на месте до приезда медиков.
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