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Руc Тат
Происшествия 17 сентября 2023 08:35

В Татарстане легковушка улетела в кювет и опрокинулась, девушка-водитель погибла на месте

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Накануне ночью в Новошешминском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

На 3-м км автодороги «Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы» водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

По словам очевидцев аварии, 32-летняя девушка-водитель скончалась на месте до приезда медиков.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#ДТП жертвы
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