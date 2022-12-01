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Ру Тат
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Происшествия
1 декабря 2022  16:44
Павел Климчак

В Татарстане легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком из Башкирии, есть пострадавшие

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Сегодня на трассе в Зеленодольском районе Татарстана произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Авария произошла на 757-м километре трассы М7, рядом с деревней Исаково. Судя по номерам, грузовик из республики Башкортостан.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчина оказался зажат внутри салона авто, но в скором времени его удалось вытащить из машины.

#ДТП
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