В Татарстане легковушка столкнулась лоб в лоб с грузовиком из Башкирии, есть пострадавшие

Сегодня на трассе в Зеленодольском районе Татарстана произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Авария произошла на 757-м километре трассы М7, рядом с деревней Исаково. Судя по номерам, грузовик из республики Башкортостан.

Фото: очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, в результате аварии пострадал водитель легковушки. Мужчина оказался зажат внутри салона авто, но в скором времени его удалось вытащить из машины.