В Татарстане легковушка слетела с дороги в кювет, мужчина погиб

В селе Новые Байлар Мензелинского района РТ автомобиль BMW слетел с дороги в кювет.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в легковушке находилось два человека, один из которых погиб. Второй мужчина ранен.

Обстоятельства ДТП выясняются.