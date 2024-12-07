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В Татарстане легковушка слетела с дороги в кювет, мужчина погиб
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В селе Новые Байлар Мензелинского района РТ автомобиль BMW слетел с дороги в кювет.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, в легковушке находилось два человека, один из которых погиб. Второй мужчина ранен.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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