news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 января 2023  16:00
Павел Климчак

В Татарстане легковушка сбила лося на трассе, после удара ее отбросило на встречное авто

news_top_970_100

Авария произошла сегодня около семи часов утра в Елабужском районе республики. По предварительным данным, водитель «ВАЗа» на высокой скорости сбил выбежавшего на дорогу лося. Удар отбросил легковушку на встречку, где она столкнулась с «Ладой».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По данным республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 33-летний пассажир «ВАЗа», его доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД. В местах, где установлены предупреждающие дорожные знаки о возможном появлении диких животных на дороге, водители должны выбирать безопасную скорость, а также учитывать погодные условия и состояние дороги.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

 

#ДТП #сбили лося
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное