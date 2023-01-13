В Татарстане легковушка сбила лося на трассе, после удара ее отбросило на встречное авто

Авария произошла сегодня около семи часов утра в Елабужском районе республики. По предварительным данным, водитель «ВАЗа» на высокой скорости сбил выбежавшего на дорогу лося. Удар отбросил легковушку на встречку, где она столкнулась с «Ладой».

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По данным республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 33-летний пассажир «ВАЗа», его доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

ГИБДД призывает всех водителей быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД. В местах, где установлены предупреждающие дорожные знаки о возможном появлении диких животных на дороге, водители должны выбирать безопасную скорость, а также учитывать погодные условия и состояние дороги.