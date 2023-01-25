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Происшествия
25 января 2023  17:11
Алексей Новиков

В Татарстане легковушка протаранила грузовик, водитель госпитализирован

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В Лаишевском районе Татарстана рядом с деревней Чистое озеро легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

На 4-м километре автодороги Песчаные ковали – Орел 74-летний водитель «Лады Ларгус» выехал при повороте на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Шахман».

В результате ДТП разбитая легковушка вылетела в кювет, грузовик тоже съехал с трассы.

Пожилого водителя «Ларгуса» доставили в больницу с травмами.  

#ДТП #дорожная авария #лобовое столкновение
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