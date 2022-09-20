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Ру Тат
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Происшествия
20 сентября 2022  10:38
Полина Шевчук

В Татарстане легковушка перевернулась на крышу, водитель сбежал, а пассажирка в больнице

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В Татарстане легковушка перевернулась на крышу, водитель сбежал, а пассажирка в больнице
фото: очевидцы

Авария произошла накануне около одиннадцати вечера в Дрожжановском районе республики вблизи населенного пункта Нижнее Чекурское.

 

Фото: © очевидцы


Как рассказали «Татар-информу» свидетели происшествия, водитель легковушки «Лада» зацепил обочину, не смог справиться с управлением, машину занесло, и она завалилась на крышу. Водитель автомобиля сбежал с места ДТП.

 

Фото: © очевидцы

«В результате аварии пострадала женщина-пассажир. Медики скорой помощи забрали ее в больницу», – поделились с агентством свидетели ДТП.

 

Фото: © очевидцы


 

 

#ДТП с пострадавшими #авария татарстан
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