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В Татарстане легковушка опрокинулась на большой скорости, водитель погиб
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Накануне в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм скончался на месте.
Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности спасает жизнь.
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