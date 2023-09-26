В Татарстане легковушка опрокинулась на большой скорости, водитель погиб

Накануне в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности спасает жизнь.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана