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Руc Тат
Происшествия 26 сентября 2023 09:27

В Татарстане легковушка опрокинулась на большой скорости, водитель погиб

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Накануне в Ютазинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. От полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция напоминает: использование ремней безопасности спасает жизнь.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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