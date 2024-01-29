В Татарстане легковушка насмерть сбила водителя фуры, который ремонтировал авто на дороге

На М7 в Елабужском районе произошла смертельная авария, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель Isuzu на большой скорости сбил водителя Scania, который вышел на дорогу из-за того, что его фура была неисправна.

В результате водитель фуры погиб.