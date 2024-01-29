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Происшествия 29 января 2024 18:32

В Татарстане легковушка насмерть сбила водителя фуры, который ремонтировал авто на дороге

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На М7 в Елабужском районе произошла смертельная авария, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель Isuzu на большой скорости сбил водителя Scania, который вышел на дорогу из-за того, что его фура была неисправна.

В результате водитель фуры погиб.

#смертельное дтп
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