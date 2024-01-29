news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане легковушка насмерть сбила водителя фуры, который ремонтировал авто на дороге
Скопировать ссылку
На М7 в Елабужском районе произошла смертельная авария, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель Isuzu на большой скорости сбил водителя Scania, который вышел на дорогу из-за того, что его фура была неисправна.
В результате водитель фуры погиб.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2