news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
20 августа 2022  10:52
Полина Шевчук

В Татарстане легковушка насмерть сбила подростка-велосипедиста

news_top_970_100
В Татарстане легковушка насмерть сбила подростка-велосипедиста
фото: пресс-служба МВД по РТ

Смертельное ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера недалеко от деревни Степановка Мензелинского района Татарстана. Водитель автомобиля «Лада» сбил 14-летнего  велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте. 
 

 

Фото: © МВД по РТ

«На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Тимур Габдуллин. Организована проверка», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: © МВД по РТ

После трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, ход расследования  контролирует районная прокуратура.

#смертельное дтп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100