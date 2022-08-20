В Татарстане легковушка насмерть сбила подростка-велосипедиста

фото: пресс-служба МВД по РТ

Смертельное ДТП произошло накануне в седьмом часу вечера недалеко от деревни Степановка Мензелинского района Татарстана. Водитель автомобиля «Лада» сбил 14-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте.



Фото: © МВД по РТ

«На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Тимур Габдуллин. Организована проверка», – уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © МВД по РТ

После трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, ход расследования контролирует районная прокуратура.