В Татарстане «Лада» влетела в фуру и оба авто загорелись, водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло на трассе Казань – Малмыж сегодня ночью, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в Scania, после чего обе машины загорелись.

В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте.