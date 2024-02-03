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Происшествия 3 февраля 2024 08:56

В Татарстане «Лада» влетела в фуру и оба авто загорелись, водитель легковушки погиб

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Смертельное ДТП произошло на трассе Казань – Малмыж сегодня ночью, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель «Лады» вылетел на встречку и врезался в Scania, после чего обе машины загорелись.

В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте.

#смертельное дтп
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