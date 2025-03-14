В Татарстане квартира стоит почти вдвое дороже дома

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В Татарстане средняя стоимость кв. м. в квартире составляет 135,4 тыс. рублей. Это на 88,1% больше, чем «квадрат» в доме (72 тыс.), следует из аналитики портала «Мир квартир».

Как отметили эксперты отрасли, кв. м. квартиры оказался дороже почти во всех регионах России. Исключение составила только Ингушетия, где «квадрат» в квартире стоит меньше квадратного метра индивидуального дома на 15,9%.

Самый большой перевес в сторону квартир оказался в Москве – на 150%: здесь их «квадрат» стоит 356 164 рублей, а «квадрат» дома – 142 468 рублей. На 127,7% квартиры дороже в Бурятии, на 127% – в Мордовии, на 122% – в Чукотском АО, на 113,4% – в Архангельской области.

Самая маленькая разница в цене – в Мордовии. Там кв. м. квартиры дороже «квадрата» в домах на 12,9%. Также небольшой разрыв в стоимости зафиксировали в Дагестане (на 15,8%), Карелии (на 16,8%), Алтае (на 17,3%), Адыгее (на 18%) и Карачаево-Черкесии (на 18,2%).

В Московской области разница составляет 48,4% (153 218 руб./кв. м за квартиру против 103244 руб./кв. м за дом), в Санкт-Петербурге – 43,4% (211 296 руб./кв. м против 147 319 руб./кв. м), в Ленинградской области – 24,8% (116 083 руб./кв. м против 93 005 руб./кв. м).

В среднем по России кв. м. квартиры дороже «квадрата» дома на 62% (107 383 рубля и 66 293 рубля соответственно).

«Если стоимость домов сравнивать с ценами не на «вторичке», а в новостройках, то разрыв цен в пересчете за «квадрат» получится еще больше: 116%. Все это потому, что квартиры в новостройках дороже вторичных», – отметил гендиректор упомянутого портала Павел Луценко.

При этом, по его словам, если проследить динамику разрыва во времени, то можно отметить, что 5 лет назад метр квартиры на «вторичке» был дороже метра частного дома всего на 34%.

«Что не удивительно, учитывая, что квартиры в последние годы дорожали значительно более стремительными темпами (+75% за 5 лет), чем дома (+45%)», - резюмировал Луценко.