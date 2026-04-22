В Татарстане курс по игровому изучению ПДД прошли семь тысяч школьников

В Казани завершился очередной курс цикла интерактивных просветительских игр «Знаю соблюдаю ПДД», ориентированных на учащихся 5-х и 6-х классов. Цель их проведения – предупреждение и сокращение случаев детского травматизма на дорогах, сообщают организаторы проекта.

В нынешнем учебном году к занятиям присоединились 7 тыс. школьников. Всего же за пять лет существования инициативы курс прошли 12 тыс. учащихся. Профилактическая работа ведется при поддержке ГБУ «Безопасность дорожного движения», Госавтоинспекции МВД по РТ, Министерства образования и науки РТ, а также Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

Особенностью проекта является отказ от лекций в пользу живого взаимодействия. Динамичное командное соревнование обеспечивает лучшее усвоение материала подростками.

«Мы трансформируем процесс знакомства детей с правилами поведения на проезжей части в захватывающее действо. Игровая основа события позволяет школьникам органичнее погружаться в контекст и добиваться качественно иного уровня усвоения жизненно важной информации», – отметила ведущий специалист отдела профилактики ТУ по Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения» Лилия Мударисова

Каждый ребенок мог побывать в роли пешехода, пассажира, водителя или инспектора дорожной службы. Решение смоделированных дорожных задач в ходе командных турниров способствовало закреплению корректных поведенческих алгоритмов.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается острой, поэтому системная и качественная реализация превентивных мер имеет определяющее значение для формирования осознанной культуры поведения на дорогах и, как следствие, сбережения здоровья и жизни подрастающего поколения, уверены инициаторы проекта.