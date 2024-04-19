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Экономика 19 апреля 2024 12:04

В Татарстане крупным промышленным предприятиям не хватает 11 тыс. работников

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В Татарстане потребность в специалистах только по крупным промышленным предприятиям превышает 11 тыс. человек, из них 80% – это рабочие разного уровня квалификации. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Одной из причин является недостаточный уровень внедрения автоматизации в производственный процесс. Как следствие – использование значительного объема низкоквалифицированного труда», – рассказал глава Правительства РТ.

Однако, по его словам, есть направления, где не всегда экономически оправдан переход на автоматизацию, поэтому нужно рассматривать каждый конкретный случай.

#дефицит кадров
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