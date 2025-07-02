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Общество 2 июля 2025 11:42

В Татарстане корью болеют в четыре раза реже, чем в прошлом году

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В Татарстане корью болеют в четыре раза реже, чем в прошлом году
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заболеваемость корью в Татарстане снизилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрировано 55 случаев кори. Чаще всего болеют непривитые люди», – отметила Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор напоминает, что в республике проводится подчищающая иммунизация. На сегодня план по вакцинации выполнен на 60%.

«Те, кто не привит вовсе, кто имеет одну прививку и те, кто планирует отдых за рубежом, должны позаботиться о вакцинации против кори. Привиться нужно два раза», – добавила Любовь Авдонина.

#корь #вакцина #прививка #Роспотребнадзор
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